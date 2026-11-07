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बरेली: लाइव बैंड और प्रस्तुतियों से दिवाली कार्निवल बना यादगार, तीन दिवसीय कार्यक्रम का रंगारंग समापन

Sat, 07 Nov 2026 10:58 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 10:58 AM IST
सार

बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर आयोजित तीन दिवसीय अमर उजाला दिवाली कार्निवल का शुक्रवार को समापन हो गया। शहरवासियों ने इस आयोजन में खरीदारी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। अंतिम दिन गणेश वंदना, नृत्य और संगीतमय प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा। 

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bareilly amar ujala diwali carnival concludes with joy
दिवाली कार्निवल में प्रस्तुति देते कलाकार। - फोटो : अमर उजाला

बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर आयोजित तीन दिवसीय अमर उजाला दिवाली कार्निवल का शुक्रवार को उत्साह के साथ समापन हो गया। शहरवासियों ने इस आयोजन में खरीदारी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। कार्निवल के अंतिम दिन भी लोगों की बड़ी संख्या में चहल-पहल रही। लोगों ने परिवार के साथ पहुंचकर दिवाली के उत्सव का आनंद लिया। 

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bareilly amar ujala diwali carnival concludes with joy
दिवाली कार्निवल शुभारंभ करते कैंट बोर्ड सीईओ तनु जैन, एसपी सिटी चिराग जैन, डॉ महेंद्र बासु व अन्य। - फोटो : अमर उजाला
अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्जवलन और लैंप लाइटिंग के साथ किया। इस दौरान कैंट बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनु जैन और एसपी चिराग जैन मौजूद रहे। डॉ. महेंद्र सिंह बासु, गंगा बाथ डेकोर से मोहक और डीएसटीओ अर्चना सिंह भी उपस्थित रहे। 
bareilly amar ujala diwali carnival concludes with joy
गणेश वंदना से हुई कार्यक्रम की शुरुआत - फोटो : अमर उजाला
कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। एकल और समूह नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा। आईडीसी अकादमी के अद्विक सक्सेना ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। 
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bareilly amar ujala diwali carnival concludes with joy
जोश डांस ट्रुप ने अपनी लीडर श्वेता प्रियादर्शिनी के नेतृत्व में ऊर्जावान प्रस्तुति देकर तालियां बटोरीं। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह भरा। ड्रीमर्स लाइव बैंड ने संगीतमय प्रस्तुति से माहौल को खुशनुमा बनाया। दर्शक गीत-संगीत की धुनों पर झूमते नजर आए।
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bareilly amar ujala diwali carnival concludes with joy
मेले ने दिया मनोरंजन और खरीदारी का मौका
कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनोरंजन और खरीदारी के भी कई आकर्षण थे। बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे। ऊंट और घोड़े की सवारी ने बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित किया। 
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