बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर आयोजित तीन दिवसीय अमर उजाला दिवाली कार्निवल का शुक्रवार को उत्साह के साथ समापन हो गया। शहरवासियों ने इस आयोजन में खरीदारी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। कार्निवल के अंतिम दिन भी लोगों की बड़ी संख्या में चहल-पहल रही। लोगों ने परिवार के साथ पहुंचकर दिवाली के उत्सव का आनंद लिया।
बरेली: लाइव बैंड और प्रस्तुतियों से दिवाली कार्निवल बना यादगार, तीन दिवसीय कार्यक्रम का रंगारंग समापन
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 10:58 AM IST
सार
बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर आयोजित तीन दिवसीय अमर उजाला दिवाली कार्निवल का शुक्रवार को समापन हो गया। शहरवासियों ने इस आयोजन में खरीदारी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। अंतिम दिन गणेश वंदना, नृत्य और संगीतमय प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा।
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