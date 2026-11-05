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अमर उजाला दिवाली कार्निवल: बरेली में सुरों से सजी शाम, कलाकारों ने बांधा समां, जमकर झूमे शहरवासी

Thu, 05 Nov 2026 11:10 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 11:10 AM IST
सार

बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक के पास अमर उजाला के तीन दिवसीय दिवाली कार्निवल का रंगारंग शुभारंभ हुआ। पहले दिन संगीत, ग्रुप डांस, सोलो परफॉर्मेंस, टैलेंट शो और मैजिक शो ने लोगों का मनोरंजन किया। 

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bareilly amar ujala Diwali carnival cultural program live music dance
अमर उजाला दिवाली कार्निवल में प्रस्तुति देते कलाकार। - फोटो : अमर उजाला

झिलमिलाती रोशनी से जगमग मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियों का सिलसिला, तालियों की गड़गड़ाहट और जादूगर के करतब के बीच स्टॉलों पर खरीदारी के साथ स्वाद लेते लोग...। ऐसे ही उत्साहजनक और मनोरंजक पलों के साथ बुधवार को बरेली के डीडीपुरम स्थित शहीद चौक के पास अमर उजाला के दिवाली कार्निवल का आगाज हुआ। इससे पहले सद्भावना पुलाव कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी वर्गों के लोगों ने पुलाव चखकर सद्भाव का संदेश दिया। 

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bareilly amar ujala Diwali carnival cultural program live music dance
दिवाली कार्निवल में नन्हें कलाकार - फोटो : अमर उजाला
कार्निवल के मंच से कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। शहरवासियों ने परिसर में लगे स्टॉलों पर पहुंचकर खरीदारी की। आकर्षक उपहार और ऑफर्स का भी लाभ लिया। 
bareilly amar ujala Diwali carnival cultural program live music dance
दिवाली कार्निवल में प्रस्तुति देते कलाकार। - फोटो : अमर उजाला
पीलीभीत से आई जावेद फ्यूजन, फिटनेस एंड डांस एकेडमी की टीम ने जूनियर और सीनियर ग्रुप में ग्रुप और सोलो प्रस्तुतियां दीं। इसके अलावा शहरवासी भी अलग-अलग गीतों पर थिरकते नजर आए।
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bareilly amar ujala Diwali carnival cultural program live music dance
दिवाली कार्निवल में थिरके शहरवासी - फोटो : अमर उजाला
मंच से ना दे दिल परदेशी, गल बन गई, न ना रे न ना ना रे, वारी वरसी, तेरा रंग बल्ले-बल्ले, पंज तारा समेत अन्य फिल्मी और पॉप गीत गूंजे।
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bareilly amar ujala Diwali carnival cultural program live music dance
कार्निवल में हुआ मैजिक शो - फोटो : अमर उजाला
मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रुप डांस परफार्मेंस, टैलेंट शो भी हुए। मैजिक शो में जादूगर अंकुर के करतब ने लोगों को बांधे रखा। 
 
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