1 of 8 Saint Premanand Maharaj - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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इस नए वीडियो में वह वराह घाट क्षेत्र स्थित गो कृपा कुंज के कमरे से धोती संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों और गैलरी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि आखिर ये वीडियो कौन वायरल कर रहा है। मथुरा के वृंदावन स्थित आश्रम में हुई संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का एक और नया वीडियो सामने आया है। घटना के 11 दिन बाद मंगलवार को चौथा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

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2 of 8 इसी आश्रम से गिरकर हुई थी मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज में संत प्रेमानंद महाराज के 25 वर्षीय शिष्य रसिक दुलारी शरण सफेद रंग का हाफ कुर्ता और पीले रंग की धोती पहने नजर आ रहे हैं। वह सीढ़ियों की ओर लड़खड़ाते कदमों से अपनी धोती संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

3 of 8 रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का वीडियो - फोटो : वीडियो ग्रैब

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनको गहरी चोट लगी हो। वीडियो में वे लगभग 20 कदम चलते हैं और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए गैलरी से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं।

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4 of 8 रसिक दुलारी शरण के गिरने के बाद की तस्वीर - फोटो : वीडियो ग्रैब

दरअसल संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण ने 25 सितंबर की सुबह वराह घाट क्षेत्र स्थित गो कृपा कुंज की इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पिछले 11 दिनों के भीतर उनके सुसाइड से जुड़े चार अलग-अलग फुटेज सामने आ चुके हैं।

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5 of 8 रसिक दुलारी शरण की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इस घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस टीमें 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि शिष्य की मौत से पहले के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कराई जा रही है कि आखिर यह फुटेज कहां से और कौन लीक कर वायरल कर रहा है।, पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। ये फुटेज विभिन्न ग्रुपों पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।