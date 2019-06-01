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जवाहरबाग कांड: मुख्य आरोपी रामवृक्ष जिंदा है या मर गया, तीन साल बाद भी कोई प्रमाण नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा, Updated Sat, 01 Jun 2019 07:20 PM IST
फाइल फोटो
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फाइल फोटो
मथुरा के जवाहरबांग कांड के तीन साल हो गए, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां तो यह पता भी नहीं लगा सकी हैं कि मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव जिंदा है या मर गया? क्योंकि उसकी मौत का कोई भी वैज्ञानिक आधार न सीबीआई के पास है और न ही पुलिस के पास। प्रदेश ही नहीं देश भर की सियासत में आग लगाने वाले जवाहरबाग कांड को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं।
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