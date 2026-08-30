मध्य प्रदेश: दमोह में 40 फीट गहरी नदी में गिरा सीमेंट लदा ट्रक, 24 घंटे बाद चालक-क्लीनर के शव बरामद

दमोह-कटनी स्टेट हाईवे पर कुम्हारी थाना क्षेत्र के चीलघाट पुल से नदी में गिरे सीमेंट लदे 18 चक्का ट्रक से आखिरकार दो शव बरामद कर लिए गए। शनिवार दोपहर से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान रविवार तड़के करीब दो बजे तक जारी रहा। तेज पानी की धार, अंधेरा और नदी में उल्टे पड़े ट्रक के कारण बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 24 घंटे बाद एसडीईआरएफ और पुलिस की टीम ने क्रेन की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन से दोनों शव बाहर निकाले।

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