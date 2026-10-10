मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। बलरामपुर के उतरौला में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि अखिलेश यादव आइए, अयोध्या से आप भी लड़िए और मैं भी लड़ता हूं। आमने-सामने मुकाबला हो जाए और तय हो जाए कि किसमें कितना दम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले मुझसे क्या लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान से समारोह में सियासी माहौल गरमा गया। वहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर किए गए आह्वान पर उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। विरोध की भी अपनी एक सीमा होती है। लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर देश को पीछे धकेलने और अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी।

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