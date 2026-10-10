लखनऊ में बाढ़ से हाहाकार: घरों में घुसा गोमती का पानी, गृहस्थी बचाने की जद्दोजहद; नाव तो कहीं ट्रॉली बनी सहारा

घरों से सामान निकालने की लगी होड़

फैजुल्लागंज के चौबे डेरी निवासी सुमन और रमन का घर बाढ़ के पानी में डूब गया है। परिवार के अधिकांश सदस्यों को प्रीति नगर स्थित किराये के मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से जरूरी सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इलाके के कई परिवार इसी तरह अपनी गृहस्थी बचाने में जुटे हैं। चोरी की घटनाओं के डर से कुछ लोग पानी से घिरे घरों में भी रुकने को मजबूर हैं।



मौर्या मार्केट के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले दिनों कुछ घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। रात में नाविकों के चले जाने के बाद कुछ युवक नाव लेकर घरों तक पहुंचते हैं। अंधेरे में यह पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन अपना सामान निकाल रहा है और कौन चोरी करने आया है।