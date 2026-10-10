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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav targets BJP government, says—it cannot be stopped by anyone; the nation will now gather in

यूपी: अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, बोले- किसी के रोके नहीं रुकेगा, अब दिल्ली में देश जुटेगा

Sat, 10 Oct 2026 11:47 AM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 10 Oct 2026 11:47 AM IST
सार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ताकत के बल पर जनता को रोकना सरकार की भूल होगी। अखिलेश ने दिल्ली में देश के जुटने की बात कही और जंतर-मंतर को नई चेतना और जागरण का प्रतीक बताया।

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UP: Akhilesh Yadav targets BJP government, says—it cannot be stopped by anyone; the nation will now gather in
अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ताकत के बल पर जनता को रोकने की कोशिश सरकार की बड़ी भूल साबित होगी। अखिलेश ने कहा कि अब दिल्ली में देश जुटेगा और जंतर-मंतर एक नई चेतना व जागरण का प्रतीक बन गया है।

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अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, “किसी के रोके नहीं रुकेगा, अब दिल्ली में देश जुटेगा! हम देश की युवा ऊर्जा के साथ हैं।” उन्होंने आगे कहा कि यदि भाजपा सरकार यह समझ रही है कि वह ताकत के बल पर जनता को रोक लेगी, तो यह उसकी और भी बड़ी भूल साबित होगी। उनके मुताबिक, जंतर-मंतर अब केवल एक जगह का नाम नहीं, बल्कि नई चेतना और जागरण का प्रतीक बन गया है।

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आंदोलनकारियों को रोकने पर दी चेतावनी

सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में कहा कि यदि सरकार आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास करेगी, तो देश में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएगा। उनके इस बयान को युवाओं के आंदोलन के समर्थन और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है।

अखिलेश ने अपनी पोस्ट में कविता के जरिए भी युवाओं के हौसले और तैयारी का जिक्र किया। उन्होंने लिखा-

“माना बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद,
पर उन्होंने देखा न नौजवानों का दमखम।
यहां हौसलों की भी तैयारी है चाकचौबंद,
हैं साथ सब, मानकर इसको अंतिम जंग।”

अखिलेश यादव के इस बयान में युवाओं की एकजुटता, आंदोलन और सरकार के रवैये को लेकर उनका राजनीतिक रुख सामने आया है। हालांकि, पोस्ट में जिस आंदोलन का उल्लेख किया गया है, उससे जुड़े घटनाक्रम और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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