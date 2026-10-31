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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 31 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 31 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 31 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

03:30 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: मुस्लिम युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप, शिकायत

मुस्लिम युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप, शिकायत और पढ़ें
03:28 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: बिहार पुलिस का छापा, एक आरोपी को ले गई टीम

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के तिरंगा होटल के पास रहने वाले आकाश मौर्य के घर बिहार पुलिस की टीम ने छापा मारा। यहां आकाश मौर्य, उसके पिता तुलसीराम, चाचा नंद किशोर से पूछताछ की। और पढ़ें
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03:26 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: दिनदहाड़े दो लाख की लूट, दोस्त पर साजिश का आरोप

भोजीपुरा। थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े तमंचा तानकर एक युवक से दो लाख रुपये लूट लिए गए। पीड़ित ने रुपये निकलवाने साथ गए अपने दोस्त पर साजिश रचकर लूट करवाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना अलीनगर के पास हुई। और पढ़ें
03:24 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: प्रेमिका करती थी दूसरे लड़के से बात, किशोर ने फंदा लगाकर जान दी

प्रेमिका करती थी दूसरे लड़के से बात, किशोर ने फंदा लगाकर जान दी और पढ़ें
03:23 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: टांडा छंगा चौकी प्रभारी पर वसूली और उत्पीड़न का आरोप

मीरगंज। शीशगढ़ थाना क्षेत्र की टांडा छंगा पुलिस चौकी के प्रभारी पर ग्रामीणों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तीन ग्राम प्रशासकों समेत 22-24 ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर सीएम को पत्र भेजा है। उन्होंने चौकी प्रभारी के तबादले की मांग की है। और पढ़ें
03:21 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: गन्ना किसानों ने दिया धरना, 162 करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग

गन्ना किसानों ने दिया धरना, 162 करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग और पढ़ें
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03:20 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: मेडिकल काॅरपोरेशन से हुई थी इंजेक्शन की आपूर्ति

मेडिकल काॅरपोरेशन से हुई थी इंजेक्शन की आपूर्ति और पढ़ें
03:18 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: बाजारों में अतिक्रमण और जाम, त्योहारी सीजन में बढ़ीं मुश्किलें

बाजारों में अतिक्रमण और जाम, त्योहारी सीजन में बढ़ीं मुश्किलें और पढ़ें
03:16 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी समेत तीन के खिलाफ 75 लाख रुपये ठगी की एक और रिपोर्ट

कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी समेत तीन के खिलाफ 75 लाख रुपये ठगी की एक और रिपोर्ट और पढ़ें
03:15 AM, 31-Oct-2026

Bareilly News: पीडब्ल्यूडी ने दी एनओसी, बीडीए बनाएगा सिक्सलेन

पीडब्ल्यूडी ने दी एनओसी, बीडीए बनाएगा सिक्सलेन और पढ़ें
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