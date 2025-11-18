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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 10-Oct-2026
Chandauli News: नवही में पुल बनकर तैयार, 21 दिन बाद शुरू होगा आवागमनBridge in Navahi ready, traffic will start after 21 days और पढ़ें
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Deoria News: मोबाइल पर उपलब्ध होंगे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्डPatients' health records will be available on mobile phones. और पढ़ें
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Rampur News: कचहरी से घर लौटी महिला से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तारकचहरी में तारीख पर पहुंची महिला को घर लौटने के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष की मारपीट का सामना करना पड़ा। और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026
Jalaun News: मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओमतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ और पढ़ें
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12:58 AM, 10-Oct-2026
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12:58 AM, 10-Oct-2026
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