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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 10 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 10 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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01:00 AM, 10-Oct-2026

Chandauli News: नवही में पुल बनकर तैयार, 21 दिन बाद शुरू होगा आवागमन

Bridge in Navahi ready, traffic will start after 21 days और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Deoria News: मोबाइल पर उपलब्ध होंगे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड

Patients' health records will be available on mobile phones. और पढ़ें
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12:59 AM, 10-Oct-2026

Rampur News: कचहरी से घर लौटी महिला से मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

कचहरी में तारीख पर पहुंची महिला को घर लौटने के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष की मारपीट का सामना करना पड़ा। और पढ़ें
12:59 AM, 10-Oct-2026

Jalaun News: मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

मतदाता सूची से गायब नामों की होगी पड़ताल, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ और पढ़ें
12:58 AM, 10-Oct-2026

Sitapur News: परिषदीय विद्यालयों में सीडीओ ने परखा बच्चों का शैक्षिक स्तर

परिषदीय विद्यालयों में सीडीओ ने परखा बच्चों का शैक्षिक स्तर और पढ़ें
12:58 AM, 10-Oct-2026

Amethi News: किसी भी हाल में न छोड़ें साधना का मार्ग

katha in amethi और पढ़ें
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12:58 AM, 10-Oct-2026

Farrukhabad News: 2500 रुपये में ट्रांसफार्मर, 3500 लदवाई, अधूरी मिलती सामग्री, किसान परेशान

फर्रुखाबाद। निजी नलकूप कनेक्शन लेने पर एस्टीमेट के लाखों रुपये जमा करने के बाद किसानों को सामग्री के लिए भटकना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर का गेट पास कटवाने के लिए 2500 रुपये वसूली हो रही। और पढ़ें
12:58 AM, 10-Oct-2026

Deoria News: बेटी की फीस जमा करने जा रही मां को ट्रक ने रौंदा, मौत

Mother run over by truck while on her way to pay daughter's fees; dies. और पढ़ें
12:57 AM, 10-Oct-2026

Firozabad News: 1955 अभ्यर्थी देंगे डीएलएड की आंशिक और बैक परीक्षा

1955 अभ्यर्थी देंगे डीएलएड की आंशिक और बैक परीक्षा और पढ़ें
12:57 AM, 10-Oct-2026

Bareilly News: 13 सरकारी विभाग दबाए बैठे 137 करोड़ का संपत्ति कर

13 सरकारी विभाग दबाए बैठे 137 करोड़ का संपत्ति कर और पढ़ें
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