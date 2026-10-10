Firozabad News: दिवाली पर रेल प्रशासन चलाएगा दो अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें

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प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि शकूरबस्ती-मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04406) पांच नवंबर को शाम 07:10 बजे शकूरबस्ती से चलकर नई दिल्ली, गाजियाबाद और अलीगढ़ जंक्शन होते हुए अगले दिन मध्यरात्रि 01:53 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी।यहां दो मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन इटावा, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर होते हुए मानसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में मानसी-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन (04405) मानसी से सुबह 04:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 04:20 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और शकूरबस्ती के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे और यह दोनों ओर से आठ-आठ फेरे लेगी।इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक अनारक्षित विशेष ट्रेन (09083/09084) चलाई जाएगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 18 व 25 अक्तूबर को सुबह 04:30 बजे चलकर सूरत, वडोदरा, कोटा और ईदगाह होते हुए अगले दिन सुबह 05:15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद गोरखपुर के लिए रवाना होगी। वापसी में गोरखपुर से यह ट्रेन 20 व 27 अक्तूबर को रात 10:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:20 बजे टूंडला पहुंचेगी। इस 22 कोच वाली ट्रेन का संचालन दोनों ओर से दो-दो फेरे का होगा। संवाद