Firozabad News: दिवाली पर रेल प्रशासन चलाएगा दो अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 11:30 PM IST
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टूंडला। दिवाली पर रेल प्रशासन ने आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाले दबाव से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा और टूंडला सहित आसपास के रेलयात्रियों को खासा लाभ होगा।
प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि शकूरबस्ती-मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04406) पांच नवंबर को शाम 07:10 बजे शकूरबस्ती से चलकर नई दिल्ली, गाजियाबाद और अलीगढ़ जंक्शन होते हुए अगले दिन मध्यरात्रि 01:53 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी।
यहां दो मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन इटावा, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर होते हुए मानसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में मानसी-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन (04405) मानसी से सुबह 04:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 04:20 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और शकूरबस्ती के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे और यह दोनों ओर से आठ-आठ फेरे लेगी।
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इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक अनारक्षित विशेष ट्रेन (09083/09084) चलाई जाएगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 18 व 25 अक्तूबर को सुबह 04:30 बजे चलकर सूरत, वडोदरा, कोटा और ईदगाह होते हुए अगले दिन सुबह 05:15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद गोरखपुर के लिए रवाना होगी। वापसी में गोरखपुर से यह ट्रेन 20 व 27 अक्तूबर को रात 10:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:20 बजे टूंडला पहुंचेगी। इस 22 कोच वाली ट्रेन का संचालन दोनों ओर से दो-दो फेरे का होगा। संवाद
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प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि शकूरबस्ती-मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04406) पांच नवंबर को शाम 07:10 बजे शकूरबस्ती से चलकर नई दिल्ली, गाजियाबाद और अलीगढ़ जंक्शन होते हुए अगले दिन मध्यरात्रि 01:53 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी।
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यहां दो मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन इटावा, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर होते हुए मानसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में मानसी-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन (04405) मानसी से सुबह 04:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 04:20 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और शकूरबस्ती के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे और यह दोनों ओर से आठ-आठ फेरे लेगी।
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इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर साप्ताहिक अनारक्षित विशेष ट्रेन (09083/09084) चलाई जाएगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 18 व 25 अक्तूबर को सुबह 04:30 बजे चलकर सूरत, वडोदरा, कोटा और ईदगाह होते हुए अगले दिन सुबह 05:15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद गोरखपुर के लिए रवाना होगी। वापसी में गोरखपुर से यह ट्रेन 20 व 27 अक्तूबर को रात 10:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:20 बजे टूंडला पहुंचेगी। इस 22 कोच वाली ट्रेन का संचालन दोनों ओर से दो-दो फेरे का होगा। संवाद