Lakhimpur Kheri News: विरोध के बाद दिन में रुका काम, रात में फिर की ढलाई

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नाले का निर्माण करीब एक सप्ताह पहले महेश कनौजिया के मकान से मुख्य चौराहे तक शुरू हुआ था। इसका ठेका गोरखपुर के ठेकेदार केडी सिंह को मिला है। तीन-चार दिन पहले हुई तेज बारिश से खोदे गए नाले में पानी और कीचड़ भर गया था। आरोप है कि शुक्रवार को इसी स्थिति में ढलाई कराने की कोशिश की गई। विरोध के बाद दिन में काम रुक गया, लेकिन देर रात मजदूरों ने फिर ढलाई कर दी।शनिवार सुबह जानकारी होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कीचड़ में ढलाई से नाले की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने ठेकेदार के सभी निर्माण कार्यों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की मांग की है।ईओ दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि नाले की खुदाई के तुरंत बाद बारिश होने से पानी भर गया था। पानी निकलवाने के बाद ढलाई कराई गई है। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। जांच के बाद ही आगे काम कराया जाएगा।