Mainpuri News: सास और देवर ने महिला को पीटा

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दन्नाहार। गांव कंजाहार में महिला ने बेटे को डांट लगा दी। इसी बात पर सास और देवर ने महिला की पिटाई कर दी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के गांव कंजाहार निवासी साधना देवी ने एसपी को शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने बताया कि पति विकास कुमार बाहर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। दो अक्तूबर बेटा सास के पास खेल रहा था, तभी पति ने उन्हें फोन किया और कुछ देर बातचीत के बाद बेटे से बात कराने के लिए कहा। वह मोबाइल लेकर बेटे के पास पहुंची और कहा कि पापा से बात कर लो। तभी सास ने बात करने के लिए मना कर दिया। बेटे के बात करने से मना करने पर उन्होंने डांट लगा दी। इसी बात से गुस्साई सास सुषमा देवी और देवर शिवम और प्रभाकर ने लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया।