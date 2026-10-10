Firozabad News: काम की तलाश कर रहे मजदूर को बंधक बनाकर बेल्टों से पीटा

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मजदूर दाताराम के अनुसार वह सुबह सुहाग नगर चौराहे पर मजदूरी मिलने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चार लोग उसके पास आए और अपने साथ ले गए। आरोप है कि टापा क्षेत्र में एक कमरे में बंद कर उसके साथ बेल्टों से पीटा। इसके बाद आरोपी उसे वापस सुहाग नगर चौराहे पर ले आए और दोबारा पीटा। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि तीन अन्य भाग निकले। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। घटना थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर-हिमायूंपुर चौराहे की बताई गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दो मजदूर आपस में शराब पीकर झगड़ने लगे थे। दो लोगों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है।

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फिरोजाबाद। काम की तलाश में चौराहे पर खड़े एक मजदूर को चार लोग अपने साथ ले गए। आरोप है कि थाना उत्तर क्षेत्र के टापा इलाके में उसे कमरे में बंधक बनाकर बेल्टों से पीटा गया। इसके बाद आरोपी उसे सुहाग नगर चौराहे पर वापस लाए और वहां भी पीटा। घटना में मजदूर को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर जुटी भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया। तीन भाग गए।