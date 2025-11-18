Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
12:30 AM, 08-Oct-2026
Mau News: मिर्जापुर और आगरा की बड़ी जीत, दिखा खिलाड़ियों का दमBig wins for Mirzapur and Agra; players showcase their mettle और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026
Azamgarh News: होटल में कमरा देने से मना किया तो हंगामा, दो गिरफ्तारहोटल में कमरा देने से मना किया तो हंगामा, दो गिरफ्तार और पढ़ें
विज्ञापन
12:29 AM, 08-Oct-2026
फर्जीवाड़ा: यूपी में बने 131 जन्म प्रमाणपत्रों से देशभर में बनवाए फर्जी आधार कार्ड, सीबीआई ने मांगी रिपोर्टBaghpat News: सीबीआई ने चीफ रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से सभी प्रमाणपत्र की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद बागपत, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर समेत 21 जिलों में जांच शुरू हो गई है। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026
Agra News: पंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसापंप हाउस में सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026
Etawah News: कबड्डी में मलाजनी व भतौरा की टीम विजेताजसवंतनगर। मलाजनी न्याय पंचायत में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी में मलाजनी और भतौरा की टीमें विजेता रहीं। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Oct-2026
मुजफ्फरनगर: सात साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दो युवकों को उम्रकैद; छात्रा से दुष्कर्म में चार को सजाबुढ़ाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2020 को सात साल की बच्ची को अकरम और आसिफ बहलाकर ले गए और दुष्कर्म किया। दूसरे मामले में खतौली में स्कूल जाती छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मैनपाल, जोगेंद्र, मोनू और अंकित को दस-दस साल की सजा हुई है। और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:28 AM, 08-Oct-2026
Azamgarh News: कूटरचित दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने वाला गिरफ्तारकूटरचित दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने वाला गिरफ्तार और पढ़ें
12:28 AM, 08-Oct-2026
Sitapur News: आंधी-बारिश से टूटे पेड़, 250 गांवों की बिजली गुलआंधी-बारिश से टूटे पेड़, 250 गांवों की बिजली गुल और पढ़ें
12:28 AM, 08-Oct-2026
Mau News: चुनाव आयुक्त का पुतला दहन की कोशिश में चार दरोगा, एक कांस्टेबल का हाथ झुलसाFour Sub-Inspectors and a constable suffered burns on their hands while attempting to burn an effigy of the Election Commissioner और पढ़ें
12:28 AM, 08-Oct-2026