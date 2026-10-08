Mau News: टीम ने दर्ज किए परिजनों के बयान

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बेलसुरी गांव निवासी हरिओम सिंह की पत्नी गरिमा सिंह गर्भवती थीं, उनका उपचार मऊ शहर स्थित निजी अस्पताल से चल रहा था। बीते 13 सितंबर को कुछ तबीयत खराब होने पर मां सोना देवी के साथ अस्पताल में भेजा था। रास्ते में किसी ने उनकी मां को भुसुवा हरदिहवा गांव में किराये के मकान में रह रही स्टाफ नर्स के आवास पर बेहतर उपचार का झांसा दिया और वहां ले गया। वहां सामान्य प्रसव कराया गया। दो घंटे बाद जच्चा-बच्चा सकुशल घर लौट आए थे। अगले दिन गरिमा की तबीयत बिगड़ने पर दोबारा उसी नर्स के पास लेकर पहुंचे। रातभर रखकर नर्स ने इलाज किया था। 16 सितंबर की सुबह हालत गंभीर होने पर रानीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने महिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में अमर उजाला ने 18 सितंबर 2026 के अंक में ''''आरोप: सरकारी स्टाफ नर्स ने अपने आवास पर कराया प्रसव, प्रसूता की मौत'''' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस मामले में डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित की। टीम में सिटी मजिस्ट्रेट रामेश बाबू और एसीएमओ डॉ़ संजय गुप्ता सदस्य बनाए गए। दोनों सदस्य बुधवार की दोपहर रानीपुर सीएचसी पहुंचे। वहां परिजनों को फोन करके बुलाया गया। गरिमा सिंह के पति हरिओम, सास सोना सिंह, और देवर संजय सिंह का बयान दर्ज कराया। वहां से भुसुवा हरदिहवा गांव स्टाफ नर्स के आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका था।प्रसूता के मौत मामले में टीम जांच कर रही है। परिजनों का बयान दर्ज करा लिया गया है। घटना के बाद ही एक टीम ने पहुंचकर स्टाफ नर्स के आवास पर छापा मारा था, लेकिन वहां उस तरह का कोई उपकरण नहीं मिला था, जिससे प्रसव कराया जा सके। बावजूद उस जगह को सील किया गया था। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. पंकज राय, सीएमओ, मऊ