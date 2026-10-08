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कानपुर: वरिष्ठ भाजपा नेता वृजनंदन दुबे का निधन, भाजपाई बोले- पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति

Thu, 08 Oct 2026 11:28 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 08 Oct 2026 11:28 PM IST
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Kanpur: Senior BJP leader Brijnandan Dubey passes away
भाजपा नेता बृजनंदन दुबे (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल वृजनंदन दुबे का गुरुवार सुबह 5:30 बजे बीमारी के बाद निधन हो गया। करीब 75 वर्षीय दुबे विष्णुपुरी निवासी थे। उन्होंने बूथ स्तर से संगठन में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और मंडल अध्यक्ष से लेकर भाजपा कानपुर उत्तर के जिला उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई। जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। जिलाध्यक्ष ने उनके पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा ओढ़ाकर अंतिम विदाई दी।
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