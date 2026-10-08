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Banda News: घर के बाहर खेल रहे बालक को बाइक चालक ने मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल

Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
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A motorcyclist hit a boy playing outside his home; both sustained serious injuries
तिंदवारी। तिंदवारी थाना क्षेत्र के गांव तेरहीमाफी कबीर नगर निवासी रामबाबू ने बताया कि उसका पुत्र धर्मेंद्र (8) बृहस्पतिवार को दोपहर अपने घर के दरवाजे खेल रहा था, तभी देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह के भज्जू का पुरवा निवासी मनीष कुमार (20) बाइक से आया और बालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में बालक को भी गंभीर चोटें आ गईं। परिजन ने बालक और बाइक चालक दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से डॉक्टरों ने बालक को रेफर कर दिया है। जबकि बाइक चालक को भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। संवाद
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