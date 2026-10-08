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Hamirpur News: रेवाड़ी पुलिस ने पारा रैपुरा की युवती को किया गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:28 PM IST
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Rewari Police arrested a young woman from Para Raipura.
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की पुलिस ने थानाक्षेत्र के पारा रैपुरा क्षेत्र की युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। युवक ने सुसाइड नोट में युवती का नाम लिखा था।
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थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि हरियाणा पुलिस पारा रैपुरा निवासी संगीता प्रजापति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है।दोनों के बीच अक्सर मोबाइल पर बातचीत होती थी। बीते दिनों युवक ने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें संगीता पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। युवक के परिजन ने रेवाड़ी के सदर थाने में संगीता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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