Hamirpur News: सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
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महोबा। आगामी शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को शहर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई।
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड और उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडेय ने ग्राम प्रधानों, व्यापारियों व लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। अधिकारियों ने 11 अक्तूबर से शुरु हो रहे नवरात्र और 20 अक्तूबर को दशहरा पर प्रतिमा स्थापना, पंडाल, जुलूस व विसर्जन में निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि सोशल मीडिया में अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, यातायात और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस निगरानी के इंतजामों की जानकारी दी गई।
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पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड और उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडेय ने ग्राम प्रधानों, व्यापारियों व लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। अधिकारियों ने 11 अक्तूबर से शुरु हो रहे नवरात्र और 20 अक्तूबर को दशहरा पर प्रतिमा स्थापना, पंडाल, जुलूस व विसर्जन में निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि सोशल मीडिया में अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, यातायात और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस निगरानी के इंतजामों की जानकारी दी गई।