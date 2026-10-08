फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Action will be taken if rumors are spread on social media.

Hamirpur News: सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई

Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Action will be taken if rumors are spread on social media.
महोबा। आगामी शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को शहर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई।
विज्ञापन


पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड और उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडेय ने ग्राम प्रधानों, व्यापारियों व लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। अधिकारियों ने 11 अक्तूबर से शुरु हो रहे नवरात्र और 20 अक्तूबर को दशहरा पर प्रतिमा स्थापना, पंडाल, जुलूस व विसर्जन में निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि सोशल मीडिया में अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, यातायात और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस निगरानी के इंतजामों की जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed