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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 26-Sep-2026
Amroha News: ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी बाइक, दो छात्र गंभीरक्षेत्र में शुक्रवार सुबह गांव मखदूमपुर के पास सड़क हादसे में कक्षा 12 के दो छात्र गंभीर घायल हो गए। और पढ़ें
01:59 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: चौथे दिन भी मांगों पर अड़े रहे लेखपालLekhpals remained firm on their demands for the fourth consecutive day. और पढ़ें
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01:58 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: कूड़ा फेंकने निकली किशोरी लापता, रिपोर्ट दर्जTeenage girl goes missing after going out to throw trash; report filed. और पढ़ें
01:58 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: विवाद में आठ पर रिपोर्ट दर्जCase registered against eight people over a dispute. और पढ़ें
01:57 AM, 26-Sep-2026
Kushinagar News: नेपाल में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट, बांधों पर बढ़ाई गई निगरानीनेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बांधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और पढ़ें
01:57 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: नासमझी से दरक रहे रिश्ते, छह माह में 267 दंपतियों में सुलहRelationships are crumbling due to ignorance, 267 couples reconciled in six months और पढ़ें
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01:57 AM, 26-Sep-2026
Chandauli News: एथेनॉल बनाने वाली भारी भरकम मशीन देखने सड़क पर उमड़ी भीड़Crowds flocked to the road to see the massive ethanol-manufacturing machine. और पढ़ें
01:57 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: नेपाल में भूस्खलन से सोनौली-काठमांडो मार्ग बंद, यात्री-कारोबारी फंसेSonauli-Kathmandu route blocked by landslide in Nepal; travelers and traders stranded. और पढ़ें
01:57 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: आम का पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्तHouse damaged by falling mango tree और पढ़ें
01:56 AM, 26-Sep-2026