सपा की साइकिल चुनाव से पहले ही पंचर : केशव प्रसाद

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उपमुख्यमंत्री डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में चल रही श्री हनुमंत चरित्र कथा के समापन समारोह शामिल हुए। मीडिया से उन्होंने कहा कि विपक्षी दल साथ में चुनाव लड़ें या अलग-अलग, जनता का समर्थन भाजपा को ही मिलेगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष केवल मगरमच्छ के आंसू बहाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की विपक्ष की मांग की उन्होंने कड़ी आलोचना की। बिना सीजेपी का नाम लिए कहा कि यदि राजनीति करनी है तो राजनीतिक दल बनाना चाहिए। सपा अध्यक्ष के भगवा रंग से जुड़ाव के सवाल पर मौर्य ने रामायण के कालनेमि प्रसंग का उल्लेख किया। कहा कि चुनाव के समय रंग बदलकर जनता को भ्रमित करने की राजनीति को प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है।मीठा-मीठा गप और तीखा-तीखा थूमौर्य ने ये भी कहा कि भाजपा चुनाव हारती है तो विपक्ष जनाधार में कमी की बात करता है। वहीं, चुनाव में हार मिलने पर ईवीएम, चुनाव आयोग और वोट चोरी जैसे आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष की यह राजनीति मीठा-मीठा गप और तीखा-तीखा थू जैसी है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेता सत्ता से दूर होने से बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि देश की सत्ता पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने की मांग पर मौर्य ने कहा कि वह इस मांग का पहले भी समर्थन करते रहे हैं।