Aligarh News: शहर में आज

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।



पूजन :

खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन शाम 7 बजे।

एक शाम नीरज के नाम :

खेरेश्वर : महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में एक शाम गोपाल दास नीरज के नाम दोपहर 2 बजे।



पुतला दहन :

खेरेश्वर : देवछठ मेले में आयोजित कृष्ण लीला में कंस का पुतला दहन रात 9 बजे।

बैठक :

कोषागार कार्यालय : पेंशनर कक्ष में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सुबह 11 बजे।



भूमि पूजन :

क्वार्सी : फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम की ओर से सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन दोपहर 1 बजे।

श्रद्धांजलि :

नुमाइश मैदान : मुक्तिधाम में मानव उपकार संस्था की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम शाम 4.30 बजे।

ट्रायल :

मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में अलीगढ़ रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से स्केटिंग टाइम ट्रायल प्रतियोगिता शाम 5 बजे।

क्रिकेट टूर्नामेंट :