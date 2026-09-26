Aligarh News: महायज्ञ और जयकारों के बीच हुआ हनुमंत चरित कथा का विश्राम

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कथा के दौरान हनुमानजी के जीवन से सेवा, समर्पण, साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। कथा व्यास डॉ. अनुराग कृष्ण पाठक ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अंतिम दिन की कथा शुरू की। उन्होंने ‘नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा’ चौपाई का भावार्थ समझाते हुए कहा कि हनुमानजी का स्मरण भक्त को संकट के समय धैर्य और जीवन में सेवा की प्रेरणा देता है।उन्होंने कहा कि हनुमानजी भक्ति, ज्ञान, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। हनुमान भक्ति केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन से सेवा, परोपकार, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा को अपनाना भी जरूरी है। इसके बाद हनुमानजी की आरती हुई और कथा का विश्राम हुआ।गायक अतुल पंडित ने महादेव और श्रीराम के भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। पूरे पंडाल में लगातार जय श्रीराम और जय हनुमान के जयकारे गूंजते रहे।कोल विधायक अनिल पाराशर ने आयोजन के सफल समापन पर सभी श्रद्धालुओं और आयोजन से जुड़े लोगों का आभार जताया।