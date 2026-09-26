Aligarh News: उत्तराखंड को हराकर राजस्थान फाइनल में

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दिन का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला पहले सेमीफाइनल के रूप में राजस्थान और उत्तराखंड के बीच खेला गया। उत्तराखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए। जतिन सिरोही ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 52 रन की पारी खेली, जबकि कुणाल ने 21 रन बनाए। राजस्थान की ओर से साहिल, विश्वास, करण और रणवीर ने 1-1 विकेट लिया।98 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 19 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से सौरभ ने सर्वाधिक 35 और अगम ने 29 रन बनाए। उत्तराखंड की ओर से विक्रांत ने दो जबकि कुणाल, भानु और मनन ने एक-एक विकेट हासिल किया।शुक्रवार को पांच मुकाबले खेले गए, जिनमें चार लीग मैच और एक सेमीफाइनल मुकाबला शामिल रहा। दिन के पहले मुकाबले में राजस्थान और महाराष्ट्र की टीमें आमने-सामने रहीं। महाराष्ट्र ने राजस्थान को हरा दिया। दूसरे मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को हराया। तीसरा मुकाबला यूपी ईस्ट और बिहार ईस्ट के बीच हुआ। यूपी ईस्ट ने बिहार ईस्ट को शिकस्त दी। चौथे मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को नौ रनों से हरा दिया।स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव रिंकू दीक्षित ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच एवं समापन समारोह 26 सितंबर को आयोजित होगा।