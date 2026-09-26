फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   The message of rights resonated powerfully through the language of gestures

Aligarh News: इशारों की भाषा में बुलंद की अपने हक की आवाज

Sat, 26 Sep 2026 02:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 26 Sep 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
The message of rights resonated powerfully through the language of gestures
मांगों को लेकर रैली निकालते मूक-बधिर। - फोटो : Samvad
खामोशी के बीच इशारों से अपनी बात कहने वाले मूक-बधिरों ने शुक्रवार को अपने हक की आवाज बुलंद की। अलीगढ़ मंडल डीफ एसोसिएशन के बैनर तले स्टेडियम से निकली जागरूकता रैली के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और सरकारी समितियों में प्रतिनिधित्व से जुड़ी तीन प्रमुख मांगें उठाई गईं।
विज्ञापन


रैली उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अलीगढ़ मंडल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। एसोसिएशन ने कक्षा एक से 12 तक दिव्यांग, मूक-बधिर बच्चों के लिए विद्यालय खोलने की मांग की। इस संबंध में निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को वरीयता देने की मांग भी रखी गई। वर्तमान में शासन स्तर पर चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
विज्ञापन


इसके अलावा प्रत्येक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय की समितियों में एक उद्यमी और एसोसिएशन के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। यूडीआईडी और रेलवे यात्रा कार्ड एक ही स्थान पर बनाए जाने तथा अस्थायी यूडीआईडी कार्ड को स्थायी कराने की प्रक्रिया सरल करने पर भी जोर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उपनिदेशक मनोज कुमार ने अधिकारियों को मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पवन कुमार पांडेय, शाहनवाज, प्रशांत राघव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed