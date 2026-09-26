Aligarh News: एसएसपी से मिले छोटा पहलवान, बोले-हिस्ट्रीशीट बंद करा दीजिए
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:58 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
खेरेश्वर चौराहे पर चल रहे देवछठ मेले में शुक्रवार की रात दिलचस्प मामला सामने आया। निरीक्षण करने पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के सामने 70 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचे और खुद को देहलीगेट थाने का पुराना हिस्ट्रीशीटर छोटा पहलवान बताते हुए अपनी फाइल बंद करने की गुहार लगाई।
बुजुर्ग ने एसएसपी को बताया कि वह अतीत में देहली गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर रह चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसे थाने में हाजिरी लगाने जाना पड़ता है, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर एसएसपी से अनुरोध किया कि उनकी हिस्ट्रीशीट को अब बंद करवा दिया जाए।
एसएसपी ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें अपने कार्यालय में एक औपचारिक प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी। अलीगढ़ पुलिस इन दिनों जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग हिस्ट्रीशीटरों के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस ऐसे दर्जनों बुजुर्गों को चिह्नित कर चुकी है, जो उम्रदराज होने के कारण अब अपराध से दूर हो चुके हैं और जिनकी हिस्ट्रीशीट नियमों के तहत बंद की जा सकती है। इसी अभियान की जानकारी मिलने पर छोटा पहलवान भी मेले में एसएसपी तक अपनी बात पहुंचाने पहुंच गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
बुजुर्ग ने एसएसपी को बताया कि वह अतीत में देहली गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर रह चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसे थाने में हाजिरी लगाने जाना पड़ता है, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर एसएसपी से अनुरोध किया कि उनकी हिस्ट्रीशीट को अब बंद करवा दिया जाए।
विज्ञापन
एसएसपी ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें अपने कार्यालय में एक औपचारिक प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी। अलीगढ़ पुलिस इन दिनों जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग हिस्ट्रीशीटरों के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस ऐसे दर्जनों बुजुर्गों को चिह्नित कर चुकी है, जो उम्रदराज होने के कारण अब अपराध से दूर हो चुके हैं और जिनकी हिस्ट्रीशीट नियमों के तहत बंद की जा सकती है। इसी अभियान की जानकारी मिलने पर छोटा पहलवान भी मेले में एसएसपी तक अपनी बात पहुंचाने पहुंच गया था।
विज्ञापन