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यूपी सिपाही भर्ती: शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र का लिंक जारी, इस हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

Fri, 25 Sep 2026 09:19 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 25 Sep 2026 09:19 PM IST
सार

UP Constable Recruitment Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया गया है। 

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UP constable recruitment: Link for physical efficiency test admit card released, help can be sought on this he
सिपाही भर्ती परीक्षा

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 उत्तर प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा एक अक्तूबर से शुरू होगी। 

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इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में सफल हुए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 
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प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 08064526226 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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