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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 25 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 25 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 25-Sep-2026

Jalaun News: किसान ने फंदा लगाकर दी जान

किसान ने फंदा लगाकर दी जान और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026

Jalaun News: युवा निषाद टीम ने बच्चों को बांटी पुस्तकें और पेन

युवा निषाद टीम ने बच्चों को बांटी पुस्तकें और पेन और पढ़ें
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12:59 AM, 25-Sep-2026

Deoria News: अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देख खुद हटाया सामान

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देख खुद हटाया सामान और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026

Kannauj News: लखीमपुर घटना के विरोध में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग

लखीमपुर खीरी के सिसैया खुर्द गांव में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार के विरोध में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गुरुवार को आवाज उठाई। और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026

Bhadohi News: भदोही के रमेश प्रयागराज के दुर्गेश पहलवान को चित कर बने विजेता

Ramesh from Bhadohi emerged victorious by pinning Durgesh Pehalwan from Prayagraj और पढ़ें
12:58 AM, 25-Sep-2026

Jalaun News: आज से दो दिन तेज बारिश के आसार

आज से दो दिन तेज बारिश के आसार और पढ़ें
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12:58 AM, 25-Sep-2026

Farrukhabad News: घिलोई में स्लीपर बस में आग लगने से उगरापुर के एक ही परिवार के पांच लोग जल गए थे जिंदा

कमालगंज (फर्रुखाबाद)। नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत व कई के घायल होने की घटना से शिक्षक रईश के आंखों में आंसू छलक पड़े। और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026

Kannauj News: जल जीवन मिशन में खराबी पर भड़के प्रभारी मंत्री

जिले के प्रभारी एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यों और कानून-शांति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास ली। और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026

Jalaun News: भाषण में दीपका अव्वल

भाषण में दीपिका अव्वल और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026

VIDEO: शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली; तीन गिरफ्तार

VIDEO: शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली; तीन गिरफ्तार और पढ़ें
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