Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:00 AM, 25-Sep-2026
Jalaun News: किसान ने फंदा लगाकर दी जानकिसान ने फंदा लगाकर दी जान और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026
Jalaun News: युवा निषाद टीम ने बच्चों को बांटी पुस्तकें और पेनयुवा निषाद टीम ने बच्चों को बांटी पुस्तकें और पेन और पढ़ें
विज्ञापन
12:59 AM, 25-Sep-2026
Deoria News: अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देख खुद हटाया सामानअतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को देख खुद हटाया सामान और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026
Kannauj News: लखीमपुर घटना के विरोध में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांगलखीमपुर खीरी के सिसैया खुर्द गांव में ग्रामीणों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार के विरोध में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गुरुवार को आवाज उठाई। और पढ़ें
12:59 AM, 25-Sep-2026
Bhadohi News: भदोही के रमेश प्रयागराज के दुर्गेश पहलवान को चित कर बने विजेताRamesh from Bhadohi emerged victorious by pinning Durgesh Pehalwan from Prayagraj और पढ़ें
12:58 AM, 25-Sep-2026
Jalaun News: आज से दो दिन तेज बारिश के आसारआज से दो दिन तेज बारिश के आसार और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:58 AM, 25-Sep-2026
Farrukhabad News: घिलोई में स्लीपर बस में आग लगने से उगरापुर के एक ही परिवार के पांच लोग जल गए थे जिंदाकमालगंज (फर्रुखाबाद)। नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत व कई के घायल होने की घटना से शिक्षक रईश के आंखों में आंसू छलक पड़े। और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026
Kannauj News: जल जीवन मिशन में खराबी पर भड़के प्रभारी मंत्रीजिले के प्रभारी एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यों और कानून-शांति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अफसरों की क्लास ली। और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026
Jalaun News: भाषण में दीपका अव्वलभाषण में दीपिका अव्वल और पढ़ें
12:57 AM, 25-Sep-2026