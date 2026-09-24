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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: PET dates changed due to MLC elections, exam will now be held on these three dates; schedule released

यूपी: एमएलसी चुनाव के कारण बदली गईं पीईटी की तिथियां, अब इन तीन तारीखों पर होगी परीक्षा; शेड्यूल जारी

Thu, 24 Sep 2026 10:01 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 24 Sep 2026 10:01 PM IST
सार

PET 2026 Dates: प्रदेश में समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की तिथियों में बदलाव किया गया है। नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। 

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UP: PET dates changed due to MLC elections, exam will now be held on these three dates; schedule released
बदली गईं पीईटी परीक्षा की तारीखें। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 प्रदेश में समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की तिथियों में बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में विधान परिषद के खंड स्नातक व खंड शिक्षक (एमएलसी) चुनाव की तिथियां घोषित की हैं। इसे देखते हुए आयोग ने पीईटी की नई तिथियां तय की हैं।

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पीईटी का आयोजन अब 25 व 30 अक्तूबर और एक नवंबर को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 23 से 25 अक्तूबर तक दो पालियों में होनी थी। इस बार 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदक हैं। परीक्षा प्रदेश के 61 जिलों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। 
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24 सितंबर 2026 को आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेजा। पत्र में एमएलसी चुनाव की घोषणा का उल्लेख किया गया है। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्तूबर को प्रस्तावित है। जिलाधिकारी को पीईटी के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अंतिम चरण में कर रहा है।

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