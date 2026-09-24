यूपी: मुख्य चुनाव आयुक्त का मेरठ और वाराणसी दौरा स्थगित, एसआईआर को लेकर विवाद के बीच लिया गया फैसला

इसमें कहा गया है कि आयोग के फैसलों में बराबर के अधिकार रखने वाले दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी के बिना ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई फैसले लिए। इसको लेकर विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। सपा ने तो अगला चुनाव ज्ञानेश कुमार की देखरेख में न होने देने की मांग की है।



बीते अगस्त में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में जेन-जी से संवाद किया था । आयोग की योजना मेरठ और वाराणसी में क्षेत्रीय स्तर पर अभियान को आगे बढ़ाने की थी। अब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। आयोग ने कार्यक्रम स्थगित करने के कारण नहीं बताए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ताजा विवाद के कारण इसे स्थगित किया गया है ।