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गोंडा: नशे में धुत पिता ने छह साल की बेटी को पटककर मार डाला, पत्नी से झगड़े के बाद किया उस पर हमला

Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
सार

Murder in Gonda: गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली के हटही गांव में बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में एक युवक ने छह वर्षीय बेटी की पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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Gonda: Drunk father beats six-year-old daughter to death, attacks her after quarrel with wife
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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करनैलगंज कोतवाली के हटही गांव में बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में एक युवक ने छह वर्षीय बेटी की पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हटही गांव निवासी रामदेवी ने बताया कि उनका बेटा प्रमोद गौतम बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में घर पहुंचा। आरोप है कि घर आते ही वह गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। उसने पत्नी, बच्चों और माता-पिता के साथ मारपीट की। पति के व्यवहार से डरकर उसकी पत्नी किसी तरह घर से निकलकर छिप गई। इसी दौरान प्रमोद ने अपनी छह वर्षीय बेटी महक को पहले डंडे से मारा, इसके बाद पटक दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

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ग्रामीणों की सूचना पर पीआरवी 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने बच्ची को गंभीर हालत में देखा तो एंबुलेंस का इंतजार किए बिना सरकारी वाहन से सीएचसी पहुंचाया। वहां अधीक्षक डॉ. अनुज कुमार ने जांच के बाद महक को मृत घोषित कर दिया।
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अस्पताल पहुंचते ही बिलख पड़े परिजन
बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। महक का शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर सीओ करनैलगंज आनंद कुमार राय और प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय भी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली।
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पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगी मौत की वजह
सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में युवक के शराब के नशे में परिजनों से मारपीट करने और इसी दौरान बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत की बात सामने आई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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