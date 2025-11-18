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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 21 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 21-Sep-2026

Sitapur News: बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी

बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली किशोरी, मौत

teenager in amethi और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026

Deoria News: लंबित विवेचनाओं का करें निस्तारण

Dispose of pending investigations. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Bahraich News: कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई

कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Saharanpur News: घर के बाहर टहल रही बुजुर्ग महिला से चेन झपटी

Chain snatched from elderly woman strolling outside her home. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Sitapur News: राशन की कालाबाजारी मिली, प्राथमिकी दर्ज

राशन की कालाबाजारी मिली, प्राथमिकी दर्ज और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026

Kushinagar News: डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में

समउर बाजार में 23 सितंबर को डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026

Amethi News: विवाहिता ने संदिग्ध हालात में खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

ladies in amethi और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026

Saharanpur News: रेल ब्लॉक से प्रभावित रहेंगी 14 ट्रेनें, बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी

14 trains to be affected by rail block; passenger inconvenience to increase. और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026

Agra News: प्रधानाचार्य ने लगाया छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप

प्रधानाचार्य ने लगाया छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप और पढ़ें
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