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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:29 AM, 21-Sep-2026
Sitapur News: बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मीबाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली किशोरी, मौतteenager in amethi और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026
Deoria News: लंबित विवेचनाओं का करें निस्तारणDispose of pending investigations. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Bahraich News: कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाईकटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Saharanpur News: घर के बाहर टहल रही बुजुर्ग महिला से चेन झपटीChain snatched from elderly woman strolling outside her home. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Sitapur News: राशन की कालाबाजारी मिली, प्राथमिकी दर्जराशन की कालाबाजारी मिली, प्राथमिकी दर्ज और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026
Kushinagar News: डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण मेंसमउर बाजार में 23 सितंबर को डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026
Amethi News: विवाहिता ने संदिग्ध हालात में खाया विषाक्त पदार्थ, मौतladies in amethi और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026
Saharanpur News: रेल ब्लॉक से प्रभावित रहेंगी 14 ट्रेनें, बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी14 trains to be affected by rail block; passenger inconvenience to increase. और पढ़ें
12:28 AM, 21-Sep-2026