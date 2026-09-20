उत्तर प्रदेश में मिशन-2027 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। नवीन 21 और 22 सितंबर को मेरठ और सहारनपुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका फोकस केवल बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शक्ति केंद्र और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद पर भी रहेगा।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को प्रदेश संगठन में चल रही पुनर्संरचना और चुनावी तैयारियों की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश भाजपा ने सभी सांगठनिक जिलों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पश्चिमी यूपी दौरा संगठन के नए ढांचे की सक्रियता, क्षेत्रवार तैयारियों और कार्यकर्ताओं के फीडबैक को परखने का अवसर बनेगा। विज्ञापन



दरअसल पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में मेरठ से सहारनपुर तक होने वाली बैठकों में बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन के सामने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, क्षेत्रवार फीडबैक को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने और आगामी कार्यक्रमों को जमीन तक ले जाने की चुनौती है। भाजपा का आगामी फोकस बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को लगातार सक्रिय रखने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और क्षेत्रवार फीडबैक के आधार पर संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर रहेगा। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष का यह दौरा मिशन-2027 की तैयारियों को जमीनी स्तर पर गति देने की कवायद का अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को प्रदेश संगठन में चल रही पुनर्संरचना और चुनावी तैयारियों की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश भाजपा ने सभी सांगठनिक जिलों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पश्चिमी यूपी दौरा संगठन के नए ढांचे की सक्रियता, क्षेत्रवार तैयारियों और कार्यकर्ताओं के फीडबैक को परखने का अवसर बनेगा।दरअसल पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में मेरठ से सहारनपुर तक होने वाली बैठकों में बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन के सामने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, क्षेत्रवार फीडबैक को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने और आगामी कार्यक्रमों को जमीन तक ले जाने की चुनौती है। भाजपा का आगामी फोकस बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को लगातार सक्रिय रखने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और क्षेत्रवार फीडबैक के आधार पर संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर रहेगा। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष का यह दौरा मिशन-2027 की तैयारियों को जमीनी स्तर पर गति देने की कवायद का अहम हिस्सा है।

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