फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Earned food by working in a hotel, scored a century of medals

Bareilly News: होटल में काम कर जुटाई खुराक, लगाया पदकों का शतक

Mon, 21 Sep 2026 02:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 21 Sep 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Earned food by working in a hotel, scored a century of medals
बरेली। सपने देखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। अगर उन्हें पूरा करने का जज्बा पक्का हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। इसे सच कर दिखाया है नवाबगंज क्षेत्र के गांव पचपेड़ा निवासी युवा एथलीट प्रभांशु कुमार ने। अभाव के बीच उन्होंने होटलों में काम करके अपनी खुराक जुटाई और पदकों का शतक पूरा कर परिवार का नजरिया बदल दिया।
विज्ञापन

प्रभांशु का बचपन से ही एथलेटिक्स की तरफ झुकाव था। उनके पिता वेद राम गांव में ही मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पिता की हमेशा यही इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़-लिखकर आगे बढ़े। इसके चलते शुरुआत में उन्होंने प्रभांशु के खेलकूद के शौक का विरोध भी किया। हालांकि, प्रभांशु ने विरोध के बावजूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना जारी रखा। जब उन्होंने एक के बाद एक पदक जीतने शुरू किए तो पिता का नजरिया बदल गया। वह बेटे को सहयोग देने लगे।
विज्ञापन

प्रभांशु 1500 और 3000 मीटर मैराथन के धावक हैं। अब तक के सफर में वह 100 से अधिक पदक जीत चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा स्वर्ण पदक शामिल हैं। उनके इस सफर की शुरुआत स्कूल गेम्स से हुई थी, जहां उन्हें दूसरा स्थान मिला था। इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि अगली बार या तो पहला स्थान आएगा या वह दौड़ना ही छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने अगली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करके ही दम लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


खेलकूद की तैयारी और अपनी डाइट के खर्चे को उठाने के लिए उन्होंने एक निजी होटल में काम तक किया। अपने खेल को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कोच अजय कश्यप के मार्गदर्शन में रोड नंबर चार पर अभ्यास शुरू किया। गांव से आने-जाने में लगने वाले समय को बचाने के लिए उन्होंने वसंत विहार में किराये पर कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया।

उनकी इस मेहनत का परिणाम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी देखने को मिला। प्रभांशु ने दिल्ली में आयोजित ओपन स्टेट प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया, वहीं उत्तराखंड के खटीमा में आयोजित पांच किलोमीटर मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed