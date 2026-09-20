Baghpat News: क्रिकेट में लहचौड़ा, सांकरौद, गढ़ी कलंजरी की टीमों ने दर्ज की जीत

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फोटो-12संवाद न्यूज एजेंसीरटौल। गौना गांव में रविवार को क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन आठ टीमों ने हिस्सा लिया और चार रोमांचक मुकाबले खेले गए। विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।पहला मैच सांकरौद और ढिकौली के बीच खेला गया। सांकरौद की टीम ने 10 ओवर में 127 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ढिकौली की टीम 102 रन पर सभी विकेट खोकर पवेलियन लौट गई। सांकरौद के शाकिर को 48 रन और चार विकेट लेने पर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दूसरे मुकाबले में लहचौड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 133 रन बनाए। सिंगौली ए की टीम सात ओवर में 54 रन पर ढेर हो गई। लहचौड़ा के लाला उर्फ सूरज ने 66 रन बनाकर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। तीसरे मैच में गढ़ी कलंजरी ने 10 ओवर में 132 रन बनाए। सिंगौली बी की टीम 10 ओवर में 120 रन ही बना सकी। गढ़ी कलंजरी के साहिल को 53 रन बनाने पर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।चौथे मैच में पांची की टीम ने 10 ओवर में 104 रन बनाए। विनयपुर की टीम ने छह ओवर में तीन विकेट खोकर 105 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह विनयपुर ने यह मैच सात विकेट से जीत लिया। विनयपुर के अवनीश को पांच विकेट लेने पर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। प्रतियोगिता के दौरान दीपक यादव, सुमित यादव, बाबू जाटव, शुभम यादव, अनिकेत, निशांत और कालू आदि माैजूद रहे।