Bareilly News: डीजल चोरी करते दिखे यूपी 112 पुलिसकर्मी, दो निलंबित

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शाही थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर एसएसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार व कांस्टेबल मोंटी कुमार को निलंबित कर दिया है। होमगार्ड मुकेश शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा है।थाना पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दुनका चौकी क्षेत्र में चलने वाली 112 सेवा के वाहन का डीजल चोरी किया जा रहा था। इसे पेट्रोल पंप कर्मचारियों के माध्यम से बेचा जाता था।बिक्री की रकम भी उन्हीं कर्मचारियों से वसूली जाती थी। वायरल वीडियो और फोटो में पीआरवी कर्मी हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार, कांस्टेबल मोंटी कुमार व होमगार्ड मुकेश शर्मा पंप पर डीजल बेचते और रुपये लेते दिख रहे हैं।एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है।