Aligarh News: स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:51 AM IST
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स्वाइन फ्लू का रविवार को एक और मरीज मिला। जिले में अब स्वाइन फ्लू के 69 मरीज हो गए। इनमें से 55 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि पांच मरीजों का घर पर उपचार चल रहा है। अन्य मरीजों का अस्पताल में उपचार हो रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम नाथ सिंह ने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमण से अब तक किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। 274 लोगों की जांच की जा चुकी है। विभाग संक्रमित मरीजों की लगातार निगरानी कर रहा है। जरूरत के अनुसार जांच और उपचार की व्यवस्था की जा रही है।
संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 103 लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। फ्लू में उपचार में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम नाथ सिंह ने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमण से अब तक किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। 274 लोगों की जांच की जा चुकी है। विभाग संक्रमित मरीजों की लगातार निगरानी कर रहा है। जरूरत के अनुसार जांच और उपचार की व्यवस्था की जा रही है।
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संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 103 लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। फ्लू में उपचार में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
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