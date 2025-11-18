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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 19 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 19 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 19 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 19-Sep-2026

Shahjahanpur News: ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क के विरोध में कांग्रेस ने जताया विरोध

शाहजहांपुर। यूपीआई भुगतान पर नया शुल्क लागू करने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास राजभवन पहुंचकर विरोध जताया। और पढ़ें
12:29 AM, 19-Sep-2026

Agra News: अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए दिया धरना

अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए दिया धरना और पढ़ें
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12:29 AM, 19-Sep-2026

Sultanpur News: मां की हत्या में बेटे को नौ साल की सजा

मां की हत्या में बेटे को नौ साल की सजा और पढ़ें
12:29 AM, 19-Sep-2026

Farrukhabad News: पुल के पहुंच मार्ग को पक्का करने का काम न हो सका शुरू

फर्रुखाबाद/ कमालगंज। कमालगंज-हरदोई मार्ग पर गंगा के महमदगंज मड़ैयन घाट पर बने पुल के पहुंच मार्ग के लिए निर्माण सामग्री न जा पाने से काम शुरू नहीं हो पा रहा। और पढ़ें
12:28 AM, 19-Sep-2026

Siddharthnagar News: 160 किलो सूखी मछली के साथ दो नेपाली दबोचे गए

ढेबरूआ। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के महादेव बुजुर्ग कैंप के जवानों ने बुधवार रात कार्रवाई की। और पढ़ें
12:28 AM, 19-Sep-2026

Shahjahanpur News: आउटसोर्सिंग सुविधाओं की मांग को लेकर सफाई कर्मियोें ने किया प्रदर्शन

जलालाबाद। पालिका के सफाईकर्मियों ने आउटसोर्सिंग सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को फिर तहसील जाकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। और पढ़ें
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12:28 AM, 19-Sep-2026

Firozabad News: पारिवारिक कलह में फंदा पर लटका चूड़ी जुड़ाई मजदूर, मौत

फिरोजाबाद समाचार और पढ़ें
12:27 AM, 19-Sep-2026

Shahjahanpur News: 50 हजार रुपये लेकर घर से निकले तीन किशोर लापता

शाहजहांपुर। सिंधौली थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव से शुक्रवार को तीन किशोर लापता हो गए। और पढ़ें
12:27 AM, 19-Sep-2026

Gonda News: चार दिन बाद लगा ट्रांसफार्मर चार्ज होते ही फुंका

power halt और पढ़ें
12:27 AM, 19-Sep-2026

Bahraich News: संदिग्ध हालात में गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप

संदिग्ध हालात में गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप और पढ़ें
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