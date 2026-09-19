काशी में अजब-गजब मौसम: सुबह 34.4 डिग्री तापमान, शाम को हुई 34.4 मिमी बारिश; उमस भरी गर्मी से राहत

काशी में शुक्रवार को दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम होते-होते मौसम बदल गया। दोपहर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। इसके बाद नमी बढ़ने के साथ बारिश शुरू हुई। सूर्यास्त तक 34.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

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बारिश के बाद तापमान में भी तेजी से गिरावट आई। रात करीब 10 बजे तक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में मौसम सुहाना हो गया। दिनभर गर्मी से परेशान लोगों ने शाम को राहत महसूस की।