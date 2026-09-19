औरैया: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा, खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, परिचालक की मौत और चालक घायल

औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात करीब एक बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। अछल्दा थाना क्षेत्र के इटैली चौकी अंतर्गत नगला धुंधे गांव के सामने किलोमीटर संख्या 277.1 पर सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे चल रहे डम्फर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें चालक व कंडक्टर फंस गए।

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हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112, यूपीडा, अछल्दा थाना पुलिस और कुदरकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यूपीडा के सीएसओ विजय सिंह, थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह और चौकी प्रभारी विपिन पाल ने जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त डंपर को हटवाया। कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक और कंडक्टर को बाहर निकाला गया।