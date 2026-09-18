राधाष्टमी: इस्कॉन मंदिर छह घंटे पूजन-आराधाना, गोपाल मंदिर में पालने पर झूलेंगी राधा-रानी; होंगे मंगल दर्शन

नव्या व अवंतिका ने नृसिंह वंदना की। शाम को राधा गोविंद देव के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा जी के विग्रहों का शृंगार हुआ। श्री राधाकृष्ण के युगलावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती हुई। हरे कृष्ण महामंत्र पर भक्तजन झूमकर नृत्य करने लगे। श्रीराधाकृष्ण तथा श्रीधाम वृंदावन के संदर्भित भजनों पर बाल कलाकार यशविका ने अद्भुत प्रस्तुति दी।



श्रीधाम वृंदावन और श्री राधाकृष्ण की प्रशंसा-स्तुति गोपी, गुलाब, राघवेंद्र, प्रियंवदा, प्रियंका देवी, रति, रजनी देवी, पद्म, पदमिनी मंजरी, पूनम आदि ने की। सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास ने बताया कि श्रीराधाष्टमी के दूसरे दिन शनिवार को सुबह 11 बजे से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दिन में ठीक 12 बजे महाआरती के साथ श्रीराधारानी के पावन चरण कमलों का दर्शन होगा। शाम छह बजे वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भजनों से श्रीराधा की स्तुति स्वरूप कृपा कटाक्ष का मातृशक्ति सामूहिक गान करेंगी। पूजन में अशोक, रोहिणी, अदिति, साक्षी, अवंतिका आदि रहीं।