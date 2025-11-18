फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 September 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 11 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 11-Sep-2026

Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई टली

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। और पढ़ें
01:30 AM, 11-Sep-2026

Maharajganj News: भादो अमावस्या पर राणी सती दादी की निकली निशान यात्रा

'Nishan Yatra' of Rani Sati Dadi taken out on Bhado Amavasya. और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 11-Sep-2026

Ghazipur News: प्लेटफॉर्म दो पर शेड और वेटिंग हॉल की कमी

Lack of a shed and waiting hall on Platform 2. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Amroha News: नौ सड़कों की मरम्मत की मिली मंजूरी, 1.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे

जिले में खराब सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने धनौरा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र की नौ सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी दी है। और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Basti News: 14 ब्लॉकों में बनेंगे 280 बकरी शेड, स्वरोजगार से महिलाओं की समृद्धि की पहल

280 goat sheds to be built in 14 blocks, an initiative to promote women's prosperity through self-employment और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026

Sonebhadra News: अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री

अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:28 AM, 11-Sep-2026

Ballia News: व्यवस्था से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू की हड़ताल

Lawyers dissatisfied with the system have gone on strike. और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026

Basti News: 72 दिन तक जूझते रहे परिजन, मंडलायुक्त के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर

The family struggled for 72 days, and an FIR was filed on the orders of the Divisional Commissioner. और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026

Jalaun News: एक ही लांड्री में पुरुष-महिला अस्पताल के कपड़े धुलने पर फर्म को नोटिस

एक ही लांड्री में पुरुष-महिला अस्पताल के कपड़े धुलने पर फर्म को नोटिस और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026

Maharajganj News: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

Female health workers warn of agitation. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed