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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 11 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 11-Sep-2026
Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई टलीजौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। और पढ़ें
01:30 AM, 11-Sep-2026
Maharajganj News: भादो अमावस्या पर राणी सती दादी की निकली निशान यात्रा'Nishan Yatra' of Rani Sati Dadi taken out on Bhado Amavasya. और पढ़ें
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01:29 AM, 11-Sep-2026
Ghazipur News: प्लेटफॉर्म दो पर शेड और वेटिंग हॉल की कमीLack of a shed and waiting hall on Platform 2. और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Amroha News: नौ सड़कों की मरम्मत की मिली मंजूरी, 1.29 करोड़ रुपये खर्च होंगेजिले में खराब सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने धनौरा, नौगावां सादात और हसनपुर क्षेत्र की नौ सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी दी है। और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Basti News: 14 ब्लॉकों में बनेंगे 280 बकरी शेड, स्वरोजगार से महिलाओं की समृद्धि की पहल280 goat sheds to be built in 14 blocks, an initiative to promote women's prosperity through self-employment और पढ़ें
01:29 AM, 11-Sep-2026
Sonebhadra News: अनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्रीअनिल यादव अध्यक्ष, पवन कुमार बने शिक्षक संघ के महामंत्री और पढ़ें
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01:28 AM, 11-Sep-2026
Ballia News: व्यवस्था से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू की हड़तालLawyers dissatisfied with the system have gone on strike. और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026
Basti News: 72 दिन तक जूझते रहे परिजन, मंडलायुक्त के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआरThe family struggled for 72 days, and an FIR was filed on the orders of the Divisional Commissioner. और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026
Jalaun News: एक ही लांड्री में पुरुष-महिला अस्पताल के कपड़े धुलने पर फर्म को नोटिसएक ही लांड्री में पुरुष-महिला अस्पताल के कपड़े धुलने पर फर्म को नोटिस और पढ़ें
01:28 AM, 11-Sep-2026