Baghpat News: शिविर में 70 मरीजों की आंखों की जांच कर दवाई दी

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बिनौली। बरनावा के ज्ञान सागर गुरुकुल में बृहस्पतिवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 मरीजों की आंखों की जांच की गई।

चिकित्सकों ने मरीजों को दवाइयां दीं और बचाव के तरीके बताए। नेत्र विशेषज्ञों ने 15 मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना। इस दौरान 28 मरीजों को चश्मे भी वितरित किए गए। शिविर का शुभारंभ गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी अतुल भैया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। नेत्र विशेषज्ञ विदुषी, संजय शर्मा, किरण कनाठे और मीनाक्षी ने मरीजों की जांच की। राकेश जैन, मास्टर चंद्रकांत कुलश्रेष्ठ, विकास जैन, मुकेश जैन, क्षितिज जैन और अनूप सहित कई लोग उपस्थित रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी