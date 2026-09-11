फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Six swimmers from Agra get a chance in the national swimming competition.

Agra News: राष्ट्रीय तैराकी में आगरा के 6 खिलाड़ियों को मिला मौका

Fri, 11 Sep 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 11 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Six swimmers from Agra get a chance in the national swimming competition.
आगरा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आयोजित होने वाली 22वीं नेशनल मास्टर चैंपियनशिप के लिए आगरा के छह तैराकों का चयन हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन


स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की ओर से 11 से 13 सितंबर तक यह प्रतियोगिता होनी है। इसमें देशभर के मास्टर तैराक विभिन्न तैराकी स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आगरा स्विमिंग एसोसिएशन के सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि आगरा से राधेश्याम गुप्ता, राजेश गुप्ता, मनीष सिंह, अमर अवस्थी और प्रीति सिंह ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई है। अध्यक्ष राहुल पालीवाल समेत एसोसिएशन के पदाधिकारियों, खेल प्रेमियों और तैराकी से जुड़े लोगों ने खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed