Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 11 Sep 2026 02:52 AM IST
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विविध
सम्मान समारोह : रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से टीचर्स सम्मान समारोह बरेली क्लब में रात 8:30 बजे।
चैंपियनशिप : स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में ताईक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना प्रदर्शन : यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से धरना प्रदर्शन इंडियन बैंक सिविल लाइंस ब्रांच में सुबह 11 बजे से।
बैठक : शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद की आउटसोर्स कर्मियों के टेंडर को लेकर बैठक मनोहर इंटर कॉलेज में दोपहर 3 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
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सराफा बाजार
सोना- 1,19,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,34,000 रुपये प्रति किलो
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विज्ञापन
सम्मान समारोह : रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से टीचर्स सम्मान समारोह बरेली क्लब में रात 8:30 बजे।
चैंपियनशिप : स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में ताईक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना प्रदर्शन : यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से धरना प्रदर्शन इंडियन बैंक सिविल लाइंस ब्रांच में सुबह 11 बजे से।
बैठक : शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद की आउटसोर्स कर्मियों के टेंडर को लेकर बैठक मनोहर इंटर कॉलेज में दोपहर 3 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शाम 5 बजे से।
कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन शाम 6 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,19,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,34,000 रुपये प्रति किलो