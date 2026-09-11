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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Steel gas pipeline ruptured during Metro excavation work; gas supply suspended.

Agra News: मेट्रो की खुदाई में स्टील गैस पाइप लाइन टूटी, गैस आपूर्ति बंद

Fri, 11 Sep 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:49 AM IST
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Steel gas pipeline ruptured during Metro excavation work; gas supply suspended.
गैस पाइप लाइन टूटी
आगरा। कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर निर्माण में खुदाई के दौरान बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे टेढ़ी बगिया से सिकंदरा तक पीएनजी सप्लाई करने वाली गेल की 8 इंच की स्टील पाइपलाइन टूट गई। इससे रात में ही पाइप लाइन से गैस की आपूर्ति बंद हो गई।
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शुक्रवार सुबह शहर के औद्योगिक, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। रात में गेल गैस की टीमों ने क्षतिग्रस्त लाइन पर काम शुरू कर दिया है। ग्रीन गैस के अधिकारियों ने बताया कि उनकी घरेलू और व्यवसायिक आपूर्ति इसी क्षतिग्रस्त लाइन से होती थी। प्रतिदिन 2 लाख एससीएम गैस की खपत है। 70 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं।
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मरम्मत टीम रात में ही मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा कारणों से, आगे की लाइन से गैस पूरी तरह निकलने के बाद ही फॉल्ट की मरम्मत होगी। अधिकारियों के अनुसार, यदि फॉल्ट छोटा हुआ तो रात में ही लाइन ठीक कर ली जाएगी। वहीं, बड़ा होने की स्थिति में शुक्रवार सुबह उपभोक्ताओं को पाइप से गैस नहीं मिल सकेगी। एहतियात के तौर पर रात में ही मौके पर पुलिस और अन्य संबंधित टीमें भी पहुंच गई हैं।
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गैस पाइप लाइन टूटी

गैस पाइप लाइन टूटी

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