कठिन परिश्रम करने से मिलती है मंजिल : अनुभूति माता

फोटो नंबर 10केएआर 1संवाद न्यूज एजेंसीखेकड़ा। बड़ागांव स्थित त्रिलोक तीर्थ धाम जैन मंदिर में बृहस्पतिवार को भक्तांबर महामंडल विधान हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ की नित्य नियम पूजा की।विधान की शुरुआत भगवान के अभिषेक, शांतिधारा और कष्ट निवारक क्रियाओं से हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने 48 दीपों से भगवान पार्श्वनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। धर्म सभा में अनुभूति माता ने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य अक्सर कठिन रास्ते को छोड़कर आसान मार्ग चुनता है। हालांकि, कठिन परिश्रम ही व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। उन्होंने कर्तव्य से कभी पीछे न हटने का संदेश दिया। इस अवसर पर त्रिलोक चंद जैन, श्यामलाल जैन, अभिषेक जैन, विकास जैन, राजीव जैन और दीपक जैन जैसे लोग मौजूद रहे।