यूपी: प्रदेश में पांच आईएएस अधिकारियों के तबादले, जालौन और बहराइच के डीएम बदले; पढ़िए पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जालौन और बहराइच के जिलाधिकारी बदले गए हैं। राजेश कुमार पांडेय को बहराइच का डीएम और समीर को जालौन का डीएम बनाया गया है। अन्य अधिकारियों को भी नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
विस्तार
शासन ने गुरुवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जालौन और बहराइच के डीएम बदल दिए। कुल पांच आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को समीर को जालौन का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार आकांक्षा राना नगर आयुक्त, झांसी को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को के पद पर भेजा गया है। बी. सूदन मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी को नगर आयुक्त झांसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पंकज वर्मा सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी के पद पर तैनात किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिये पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।