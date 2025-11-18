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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 7 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 07-Sep-2026
सवर्ण समाज राजनीतिक दलों के लिए अछूत : रत्नेशUpper caste society is untouchable for political parties: Ratnesh और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Shahjahanpur News: बाल-बाल बचे लोग, गलत साइड से तेज रफ्तार में दौड़ी रोडवेज बसखुटार। शाहजहांपुर से पलिया जा रही रोडवेज बस के चालक ने रविवार को मुख्य चौराहे पर बस को गलत साइड से निकाल दिया। और पढ़ें
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01:29 AM, 07-Sep-2026
Amethi News: पंजा कुश्ती में अंशिका दीक्षा व रीना अव्वलstudent in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Shahjahanpur News: फंदे से लटकी मिली महिला, खाना बनाने को लेकर पति से हुई थी कहासुनीजलालाबाद। क्षेत्र के गांव कुम्हरुआ निवासी धर्मवीर की पत्नी छाया 22 की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के पति के अनुसार, पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। खाना बनाने को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई थी। और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026
Chandauli News: ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरी महिलाWoman falls while getting off train और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026
Agra News: ...और भी कई सड़कों पर हैं मौत के गड्ढे, पानी भरने से बढ़ी मुसीबत...और भी कई सड़कों पर हैं मौत के गड्ढे, पानी भरने से बढ़ी मुसीबत और पढ़ें
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01:28 AM, 07-Sep-2026
Amethi News: आरजीआईपीटी में तीन छात्रावासों का लोकार्पणDY CM और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026
Shahjahanpur News: बाइक से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ी बस, दंपती समेत तीन घायलसेहरामऊ दक्षिणी। लखनऊ-पलिया हाईवे पर रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे ऐंठापुर गांव के पास बाइक में पीछे से आ रही एक निजी बस टकराने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई। और पढ़ें
01:27 AM, 07-Sep-2026
Chandauli News: रात में विधायक व्यवस्था देखने पहुंचे जिला अस्पतालThe MLA visited the district hospital at night to see the arrangements. और पढ़ें
01:27 AM, 07-Sep-2026