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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 7 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 7 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 7 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 07-Sep-2026

सवर्ण समाज राजनीतिक दलों के लिए अछूत : रत्नेश

Upper caste society is untouchable for political parties: Ratnesh और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Shahjahanpur News: बाल-बाल बचे लोग, गलत साइड से तेज रफ्तार में दौड़ी रोडवेज बस

खुटार। शाहजहांपुर से पलिया जा रही रोडवेज बस के चालक ने रविवार को मुख्य चौराहे पर बस को गलत साइड से निकाल दिया। और पढ़ें
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01:29 AM, 07-Sep-2026

Amethi News: पंजा कुश्ती में अंशिका दीक्षा व रीना अव्वल

student in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Shahjahanpur News: फंदे से लटकी मिली महिला, खाना बनाने को लेकर पति से हुई थी कहासुनी

जलालाबाद। क्षेत्र के गांव कुम्हरुआ निवासी धर्मवीर की पत्नी छाया 22 की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के पति के अनुसार, पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। खाना बनाने को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई थी। और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026

Chandauli News: ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरी महिला

Woman falls while getting off train और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026

Agra News: ...और भी कई सड़कों पर हैं मौत के गड्ढे, पानी भरने से बढ़ी मुसीबत

...और भी कई सड़कों पर हैं मौत के गड्ढे, पानी भरने से बढ़ी मुसीबत और पढ़ें
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01:28 AM, 07-Sep-2026

Amethi News: आरजीआईपीटी में तीन छात्रावासों का लोकार्पण

DY CM और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026

Shahjahanpur News: बाइक से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ी बस, दंपती समेत तीन घायल

सेहरामऊ दक्षिणी। लखनऊ-पलिया हाईवे पर रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे ऐंठापुर गांव के पास बाइक में पीछे से आ रही एक निजी बस टकराने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई। और पढ़ें
01:27 AM, 07-Sep-2026

Chandauli News: रात में विधायक व्यवस्था देखने पहुंचे जिला अस्पताल

The MLA visited the district hospital at night to see the arrangements. और पढ़ें
01:27 AM, 07-Sep-2026

Mirzapur News: चार मजदूरों की मौत मामले में क्रशर प्लांट के मालिक समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी

FIR registered against five people, including the crusher plant owner, in the case involving the deaths of four laborers. और पढ़ें
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